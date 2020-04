“Dalende omzet HEMA heeft geen invloed op budget Jumbo-Visma” donderdag 2 april 2020 om 16:48

De Nederlandse winkelketen HEMA wordt hard getroffen door de coronacrisis. De omzet van de warenhuisketen is zo hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor zijn voortbestaan. HEMA is sinds 1 januari co-sponsor bij Jumbo-Visma, maar dat de warenhuisketen in nood verkeert, heeft op korte termijn geen invloed op het budget van de wieler- en schaatsploeg.

HEMA is een Nederlandse keten van warenhuizen met meer dan 750 vestigingen in elf landen. In onder meer Frankrijk, België, Spanje en Duitsland zijn de filialen dicht door overheidsmaatregelen ten gevolge van het coronavirus. De winkels in Nederland – goed voor driekwart van de omzet – zijn open, maar er zijn amper klanten. De omzet is er de voorbije weken met een derde gezakt. Het Financieele Dagblad maakte gisteren melding van de vrees voor een faillissement.

Het bedrijf neemt dan ook drastische maatregelen om het inkomstenverlies op te vangen. In april en mei betaalt het de verhuurders van zijn winkelpanden maar de helft van de huur. Zo spaart de keten 13 miljoen euro kosten uit. Ook het personeel moet inleveren. Loonsverhogingen gaan voorlopig niet door, de vaste reisonkostenvergoeding wordt vervangen door een systeem waarbij alleen de werkelijke onkosten worden terugbetaald en vakantiedagen inruilen voor cash is niet meer mogelijk. Het rekent ook op steun van de overheid.

Sinds 1 januari van dit jaar is HEMA ook co-sponsor van Jumbo-Visma, maar de wieler- en schaatsploeg bevestigt aan WielerFlits stellig dat de problemen geen invloed hebben op de samenwerking. Volgens een woordvoerder heeft de situatie van Hema “geen financiële gevolgen voor beide sportploegen”. Waarvan akte.