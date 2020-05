Heistse Pijl (1 augustus) doet het dit jaar met uitsluitend Belgische renners woensdag 20 mei 2020 om 11:00

De Vastgoed Heylen Heistse Pijl wordt deze zomer de allereerste wedstrijd op Belgische bodem. Het liet dit jaar zijn UCI-statuut (1.1) vallen om een nationale wedstrijd te worden. Dat betekent wel dat er op 1 augustus alleen Belgen aan de start zullen staan.

De Heistse Pijl stond oorspronkelijk begin juni op de kalender als 1.1-koers. Organisator Jef Van Den Bosch koos ervoor om zijn wedstrijd te verplaatsen naar begin augustus. En hij liet het UCI-statuut dit jaar voor wat het was. “Het wordt dit jaar back to basics“, klinkt het.

Een nationale wedstrijd dus, met alleen Belgische renners aan de start. “Op die manier is de kans het grootst dat de koers uiteindelijk ook kan doorgaan”, klinkt het. “Ik denk niet dat op 1 ­augustus buitenlandse ploegen al naar België mogen reizen. Maar als we de beste Belgen aan de start krijgen, kan het een aantrekkelijke wedstrijd worden.”

Zonder VIP

De koers zal worden ­afgewerkt op het lokale parcours in Heist-op-den-Berg. En er zal geen vip-omkadering zijn. “Ik wil vooral de renners koersgelegenheid geven”, aldus Van Den Bosch, zelf manager van meerdere renners. De Heistse Pijl moet wel de concurrentie aangaan met de Strade Bianche.

Het is nog even afwachten of de Kempense wedstrijd ook dit jaar rechtstreeks door Sporza zal gecoverd worden. Vorig jaar ging de overwinning naar Álvaro José Hodeg, de sprinter van Deceuninck-Quick-Step.