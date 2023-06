Heinrich Haussler wordt ploegleider bij BORA-hansgrohe

Heinrich Haussler blijft actief in de wielerwereld. De Australiër gaat als assistent-ploegleider aan de slag bij BORA-hansgrohe. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De 39-jarige Haussler is pas enkele maanden wielrenner-af. In april liet hij weten per direct te stoppen vanwege een hartritmestoornis. Daarna zou hij sportdirecteur worden bij Bahrain Victorious, maar dat gaat dus niet meer door.

“Ik kijk erg uit naar deze uitdaging”, aldus Haussler. “Ik heb al een tijdje contact met Rolf Aldag en de afgelopen weken is het concretere geworden. De gesprekken met BORA-hansgrohe hebben me vertrouwen gegeven dat dit de juiste ploeg voor me is.”

“Ik wil de renners helpen met het voorkomen van de fouten die ik heb gemaakt. Mijn kennis wil ik doorspelen aan de volgende generatie”, eindigt hij. “Het gaat een mooie tijd worden hier.”