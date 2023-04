Heinrich Haussler stopt per direct vanwege hartproblemen, nieuw avontuur wacht

Heinrich Haussler stopt per direct met wielrennen. De 39-jarige Duister kampt met hartproblemen en is daardoor genoodzaakt om zijn fiets aan de haak te hangen. Haussler was achttien jaar lang prof. Een rit in de Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje zijn zijn grootste overwinningen.

Eind vorig jaar moest Haussler naar het ziekenhuis voor een controle van zijn hart. Wat toen gewoon routinematige controle leek te zijn, bleek helemaal anders uit te draaien. De scan was anders dan normaal en verder onderzoek was nodig. Na een nieuw cardiologisch onderzoek werd er hartproblemen vastgesteld. Uiteindelijk werd er samen met Haussler besloten dat de risico’s om verder te sporten groter waren dan de voordelen.

“Ik begon mijn carrière in 2005. Ik ben nu 39 jaar oud en ben achttien jaar prof geweest”, vertelt Haussler op de website van zijn ploeg Bahrain Victorious. “Deze sport is mijn levensstijl geworden. Het zal me altijd bijblijven, zowel de herinneringen en de mensen die ik heb ontmoet als de plaatsen die ik heb gezien. Nu zijn er tranen van vreugde, maar is er ook verdriet dat ik moet stoppen. Ik ben wel gelukkig dat ik het meeste uit de sport heb gehaald.”

Sportdirecteur: “Wil in deze sport blijven”

Heinrich zal echter niet verdwijnen uit de wielerwereld. De Duitse renner wordt sportdirecteur bij Bahrain Victorious, de ploeg waar hij de laatste zeven jaar prof was. “Ik wil in deze sport blijven en ik wil sportdirecteur worden. Dat is iets wat ik de afgelopen drie of vier jaar al van plan was.”

Heinrich Haussler turned pro in 2005. He was one of pros with longest career.

The riders who rode in pro peloton 18 years ago and are still active (two highest levels) can be counted with the fingers of one hand.

Imanol Erviti

Daniel Navarro

Domenico Pozzovivo

Luis Leon Sanchez

— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) April 7, 2023