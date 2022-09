Heinrich Haussler verlengt tot eind 2023 bij Bahrain Victorious

Heinrich Haussler is ook volgend seizoen nog te zien in het profpeloton. De 38-jarige renner heeft voor één jaar bijgetekend bij zijn huidige ploeg, Bahrain Victorious. Dat meldt het team op sociale media.

Haussler sloot zich in 2016 aan bij Bahrain Merida, zoals Bahrain Victorious destijds nog heette. 2023 zal dus zijn zevende seizoen voor de ploeg uit het Midden-Oosten worden. De laatste jaren rijdt Haussler voornamelijk in dienst, al mag hij soms nog voor eigen kansen gaan. Zo werd hij in 2021 nog vierde in de Omloop Het Nieuwsblad en tiende in Parijs-Roubaix. Zijn meest in het oog springende resultaat van dit jaar is een tiende plaats in de Minerva Classic Brugge-De Panne.