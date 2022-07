Hechtingen nodig voor flink geschaafde Lorena Wiebes

Met veel pijn kwam Lorena Wiebes vrijdag over de finish van de zesde etappe van de Tour de France Femmes. Haar ploeg Team DSM liet ’s avonds weten dat de tweevoudig ritwinnares na afloop gehecht moest worden aan haar elleboog.

Daarnaast is Wiebes flink geschaafd over haar hele lichaam. “Maar desondanks gaat het goed met haar”, voegt de Nederlandse formatie er aan toe. “Ze zal de komende nacht goed gemonitord worden, voordat we gaan kijken of ze in staat is om de etappe van zaterdag te starten.”

De valpartij van Wiebes, waarbij ook Lotte Kopecky betrokken was, gebeurde op ongeveer 20 kilometer van finish in Rosheim. De Nederlandse kwam daarna niet meer terug in het peloton. De ritzege ging uiteindelijk naar Marianne Vos, die daardoor uitloopy in het puntenklassement (267 punten om 191 punten van Wiebes).

Following her crash on today's stage of the #TDFF, @lorenawiebes suffered some abrasions and needed a few stitches on her elbow. Despite this, she is doing well and will be monitored closely overnight before assessing if she’s OK to start tomorrow’s stage. 🙏🏻 pic.twitter.com/4QZlm0ydgB — Team DSM (@TeamDSM) July 29, 2022