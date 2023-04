Healy en Powless voeren EF aan in Luik-Bastenaken-Luik, geen Carapaz

EF Education-EasyPost heeft de selectie voor Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. De Amerikaanse ploeg beschikt met Ben Healy en Neilson Powless over twee kanshebbers voor La Doyenne. Richard Carapaz, die op de oorspronkelijke startlijst stond, is er niet bij.

Healy eindigde vorige week woensdag als tweede in de Brabantse-Pijl en herhaalde dat kunstje vier dagen later in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl kwam hij er vervolgens niet aan te pas: de Ier moest op de Muur van Hoei genoegen nemen met een 32ste plaats.

Powless reed de Waalse Pijl dan weer niet uit vanwege een valpartij. Enkele dagen eerder was de Amerikaan ook in de Amstel Gold Race al onderuit gegaan. Daarvoor was hij wel goed op dreef met een zevende plaats in Milaan-San Remo, derde plek in Dwars door Vlaanderen en een vijfde stek in de Ronde van Vlaanderen.

Naast Healy en Powless, zijn ook Mikkel Frølich Honoré, Jonathan Caicedo, Andrey Amador, Andrea Piccolo en Esteban Chaves zondag van de partij voor EF Education-EasyPost.

Time for another big one for our Ardennes squad. Liège-Bastogne-Liège kicks off this Sunday and we're looking forward to a hard race with some of the best names in the sport. Excited to see what the day brings for our squad. 💥 pic.twitter.com/YzP79Tfvwz

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) April 20, 2023