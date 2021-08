Hayter verslaat Schelling in openingsetappe Tour of Norway

Ide Schelling is er net niet in geslaagd om de openingsetappe van de Tour of Norway te winnen. De renner van BORA-hansgrohe maakte indruk op de slotklim van Kroheia, koos op het goede moment voor de aanval, maar was niet in staat om de snellere Hayter te lossen. Die laatste wist de Nederlander te vloeren in de sprint en is ook de eerste leider.

De Tour of Norway ging vandaag van start met waarschijnlijk de meest bepalende etappe voor het eindklassement. De eerste rit leidde de renners naar een slotklim in Sokndal, waar de klimmers hun slag moesten slaan met oog op het algemeen klassement. De eerste échte scherprechter van de dag was de klim naar Jøssingsfjord (1,8 km aan 9,3%, max. 14%) op veertig kilometer van de finish, om vervolgens in gestrekte draf naar de afsluitende Kroheia-klim (4,7 km aan 5,7%) te rijden.

Julian Mertens manifesteert zich in de vroege vlucht

De renners vertrokken omstreeks 14.00 uur vanuit Egersund voor de etappe over net iets meer dan 150 kilometer. De vlucht van de dag werd gevormd door Julian Mertens van Sport Vlaanderen-Baloise, de Braziliaan Nícolas Sessler namens het bescheiden Global 6 Cycling en de beloftevolle klimmer Anthon Charmig in dienst van Uno-X. Dit drietal begon met iets meer dan vijf minuten voorsprong aan de laatste negentig kilometer van de openingsetappe. In het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma, had men de situatie onder controle.

De Nederlandse formatie kreeg na verloop van tijd steun van de mannen van Trek-Segafredo, waardoor de voorsprong van de drie vluchters alsmaar kleiner werd. Nog voor de slotklim werden de koplopers in de kraag gevat en was het uitkijken naar een gevecht tussen de beste klimmers. Verrassend genoeg moesten twee belangrijke pionnen van Jumbo-Visma, thuisfavoriet Tobias Foss en Jonas Vingegaard, al bijzonder vroeg lossen op de 4,7 kilometer lange slotklim, met stroken tot 10%.

Schelling en Hayter rijden weg

Een andere renner van Jumbo-Visma, George Bennett, had duidelijk betere benen en besloot tot twee keer toe te versnellen. De Nieuw-Zeelandse kampioen raakte echter niet weg. De jonge Deen Mattias Skjelmose van Trek-Segafredo zat meteen op het wiel van Bennett en ook mannen als Ide Schelling en Filippo Ganna bleken in staat om het tempo te volgen. Met een groepje van in totaal negen renners begonnen we aan de laatste oplopende kilometer.

Vlak voor de rode vod besloot Schelling aan de boom te schudden. De snelle Ethan Hayter besloot mee te gaan met de Hagenaar van BORA-hansgrohe, maar voor de overige renners ging het duidelijk te snel. Schelling reed in de laatste honderden meters met volle overgave op kop, maar bleek in de laatste rechte lijn geen partij voor de rappe Hayter. Torstein Træen van Uno-X werd derde. Met Mike Teunissen (zevende) finishte er nog een Nederlander in de top-10.