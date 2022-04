Hayter na nieuwe ritzege: “Dit is toch wel een van mijn mooiste overwinningen”

Ethan Hayter was woensdag nog een van de grote verliezers in de Ronde van Romandië, maar vandaag wist hij de frustraties van zich af te fietsen door in Échallens naar de zege te sprinten. De veelzijdige Brit was in een sprint van een grote groep te snel voor Jon Aberasturi en Fernando Gaviria.

Na afloop was Hayter vanzelfsprekend erg blij met zijn tweede ritzege in de Zwitserse ronde. Dinsdag was hij ook al de beste in de proloog in Lausanne. “We wisten dat het vandaag mogelijk was om de rit te winnen, maar ik wist niet precies hoe ik me vandaag zou voelen.” De Brit kwam in de eerste rit-in-lijn namelijk ten val in de finale, waardoor hij ook zijn leiderstrui moest afstaan aan Rohan Dennis.

“Ik voelde me vanochtend niet echt goed, maar ik begon me tijdens de rit steeds beter te voelen. De ploeg reed vandaag echt geweldig. Dit is toch wel een van mijn mooiste zeges. Mijn ploeggenoten brachten me in een goede positie. Om het dan zo af te maken… Dat is echt geweldig. Ik mag van geluk spreken dat ik niet veel heb overgehouden aan mijn valpartij.”

INEOS Grenadiers, de ploeg van Hayter, besloot in de finale zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Dat was ons plan, om in de finale de koers in handen te nemen. We besloten bergop- en bergaf vol door te trekken. Niet zozeer om andere renners te lossen, maar wel om ze pijn te doen met het oog op de eindsprint.”

Opvallend gebaar

Tot slot ging het ook nog even over zijn manier van juichen aan de finish. Met een vingertje op zijn mond leek hij te reageren op mogelijke criticasters. Hayter: “Het was een reactie op de tijdstraf van Geraint Thomas. Regels zijn regels, maar het was echt 200 meter na de laatste bevoorradingszone. Nogmaals, regels zijn regels, maar ik vind het gewoon jammer. Het is niet goed voor de wedstrijd.”