Twintig seconden tijdstraf voor Geraint Thomas in Ronde van Romandië

De wedstrijdjury van de Ronde van Romandië heeft Geraint Thomas op het matje geroepen en een tijdstraf gegeven van twintig seconden. De reden: de 35-jarige Brit van INEOS Grenadiers heeft in de eerste rit-in-lijn een bidon aangenomen op een punt waar dat niet meer was toegestaan.

Thomas moet daarnaast een boete van 200 Zwitserse Frank betalen, maar zal toch vooral balen om zijn tijdstraf van twintig seconden. De ervaren ronderenner hoopt namelijk zijn titel met succes te verdedigen in de Ronde van Romandië. Thomas was ook uitstekend begonnen aan de Zwitserse ronde, door in de proloog als vierde over de streep te komen.

In het algemeen klassement stond Thomas derde op 16 seconden van leider Rohan Dennis, maar de Brit vindt zichzelf nu pas terug op een 25ste plek. Zijn achterstand bedraagt nu 36 seconden. Thomas werd overigens bestraft op basis van videobeelden die zijn opgedoken voor de start van de rit van donderdag. De jury had het vergrijp niet geconstateerd tijdens of direct na de eerste rit-in-lijn.

De ploegleider van INEOS Grenadiers die verantwoordelijk is voor het aangeven van de bidon, moet zelfs een boete van 1.000 Zwitserse Frank ophoesten.

