Opnieuw succes voor Ethan Hayter in Ronde van Romandië

Ethan Hayter is opnieuw succesvol gebleken in de Ronde van Romandië. De Britse allrounder was dinsdag al de beste in de proloog en spurtte vandaag naar de zege in een rit met start en finish in Échallens. Jon Aberasturi kwam als tweede over de meet, topfavoriet Fernando Gaviria moest het doen met een derde plek. Rohan Dennis blijft leider.

De eerste rit in lijn van de Ronde van Romandië, gewonnen door Dylan Teuns, was een venijnige. Op dag drie kregen de coureurs het vermoedelijk iets gemakkelijker, want de rit van vandaag was op papier de gemakkelijkste van de ronde. Onderweg werd alleen La Praz (6,7 km aan 4,6%) beklommen. Mocht deze klim in de finale gelegen hebben, dan zou hij wellicht nog tot afscheiding kunnen leiden, maar nu leek dat onwaarschijnlijk. Na de top was het namelijk nog meer dan tachtig kilometer naar de streep. En dus was het uitkijken naar rappe mannen als Fernando Gaviria, Patrick Bevin en Jon Aberasturi.

Vier renners vormen de vroege vlucht

Het peloton begon, zonder Rigoberto Urán, Matthew Holmes en Kevin Colleoni, aan de rit van net geen 170 kilometer. Vier renners kozen al snel het ruime sop en kregen een vrijgeleide van het peloton. Diego Lopez (Equipo Kern Pharma), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) en thuisrijder Nils Brun (Zwitserse nationale ploeg) wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed drie minuten. In het peloton was er geen paniek: Jumbo-Visma, de ploeg van leider Rohan Dennis, en UAE Emirates controleerden de boel en wisten de aanvallers binnen schootsafstand te houden.

Er viel vandaag maar weinig te genieten, al begon de vermoeidheid wel in de benen te kruipen bij de coureurs. Op een van de vele ongecategoriseerde hellingen, op net iets minder dan veertig kilometer van de streep, spatte de kopgroep uiteen. Bij Planckaert ging plots het licht uit en ook voor de Spanjaard Lopez ging het te snel. Brun en Skujiņš besloten het tempo daarentegen wat op te schroeven en reden zo weg van hun medevluchters. Met een voorsprong van een minuut begonnen de twee overgebleven koplopers aan de laatste dertig kilometer van de etappe. Dit bleek niet toereikend om ook uit de greep te blijven van het peloton.

INEOS Grenadiers trekt door

Met nog twintig kilometer op de teller werden Brun en Skujiņš tot de orde geroepen en niet veel later namen de mannen van INEOS Grenadiers de koers in handen. De Britse formatie probeerde het tempo nog wat verder op te trekken op de laatste ongecategoriseerde hellingen, in de hoop zo de pure sprinters overboord te gooien. Eerst was het aan Laurens De Plus om de boel te schiften en vervolgens was het de beurt aan Andrey Amador om de boel nog wat verder uit te dunnen. De mindere goden gingen onherroepelijk overboord en ook voor een kandidaat-ritwinnaar als Ethan Vernon ging het te snel.

Fernando Gaviria, de op papier snelste renner in deze Ronde van Romandië en de grote favoriet voor de ritzege, wist de laatste klim wel zonder problemen te verteren en kon zich zo gaan opmaken voor een (eventuele) sprint van een grote groep. Israel-Premier Tech trok naar de kop met nog twee kilometer te gaan, maar werd al snel weer overvleugeld door de mannen van AG2R Citroën. Dit was echter eveneens van korte duur, aangezien de renners van INEOS Grenadiers hun lead-out tot in de perfectie wisten te timen. Ethan Hayter werd zo uitstekend gepiloteerd, ging als eerste de sprint aan en wist zijn concurrenten op overtuigende wijze te verslaan.

Met een vingertje op zijn mond, waarschijnlijk als reactie op zijn criticasters, vierde Hayter zijn tweede overwinning in deze Ronde van Romandië. Aberasturi wist zich voor het eerst dit jaar echt te mengen in het sprintgeweld en werd tweede, Gaviria stelde teleur en moest zich tevreden stellen met een derde plaats. Quinten Hermans liet zich opnieuw zien in de finale en werd keurig zesde. Steven Kruijswijk was ook attent in de finale en kwam als tiende over de finish. Zijn ploeggenoot Rohan Dennis gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.