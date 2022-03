Hayter en Dunbar aan het feest in Coppi e Bartali: “Heel zware rit”

Blijdschap alom bij INEOS Grenadiers na de tweede etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ethan Hayter won de etappe naar Longiano, Ben Tulett werd derde en Eddie Dunbar is de nieuwe klassementsleider. “Het was echt een zware rit”, vertelt Hayter na afloop tegen Bici.Pro.

“Deze type beklimmingen passen heel goed bij mijn kwaliteiten”, doelt de vinnige Brit op de Muro del Belvedere (900 meter aan 10%), waar de finish was gelegen. “Het werd uiteindelijk een sprint van een kleine groep na een klim van een kilometer. Dat past goed bij mij, maar het was een zware rit.”

Vooral Mathieu van der Poel en Oscar Riesebeek lieten zich aanvallend zien. “Alpecin-Fnix ging vol gas na vijftig kilometer koers. Er bleef maar aangevallen worden, eigenlik tot aan de finish”, legt Hayter uit. “Er was bijna geen tijd om tot rust te komen. Maar het was wel pure koers. We bekijken elke dag wat mogelijk is. Er zijn geen makkelijke ritten, maar ik hoop dat we het klassement kunnen winnen. En misschien kunnen we nog meer etappes winnen.”

Onder controle

Ploegleider Oliver Cookson was erg blij met het optreden van zijn ploeg. “We wisten in de laatste rondes alle aanvallen te counteren met Eddie Dunbar en Ben Tulett, maar we wisten ook dat de slotklim bij Ethan paste”, aldus Cookson op de ploegsite. “We hadden de situatie onder controle en reageerden goed op aanvallen van UAE Emirates. We krijgen nog zware dagen voor de kiezen, maar we hebben een sterke ploeg en gaan alles geven.”