Havik en Van Schip slaan NK over in voorbereiding op WK baanwielrennen

De Nederlandse baanwielrenners gaan we eind juni niet in actie zien op het NK wielrennen op de weg in Sittard-Geleen. Onder meer Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip, Philip Heijnen en Vincent Hoppezak zitten dan namelijk op hoogtestage in functie van het aankomende WK baanwielrennen in Glasgow.

De nationale baanploeg gaan komende week met zes à zeven mannen en twee vrouwen naar het Italiaanse Livigno, voor een periode van ruim drie weken op hoogte. Daarna volgen nog twee weken van specifieke baantrainingen op de pistes van Amsterdam en Apeldoorn, vlak voor het wereldkampioenschap van start gaat.

Door deze specifieke voorbereiding kunnen de renners van onder meer de continentale teams van BEAT Cycling en ABLOC CT niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap op de weg, dat in het weekend van 24 en 25 juni op het programma staat.

Het WK baanwielrennen in Glasgow is dit jaar onderdeel van het Super WK dat van 3-13 augustus in Schotland georganiseerd wordt. Havik verdedigt er zijn wereldtitel op de puntenkoers.

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen