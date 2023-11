vrijdag 17 november 2023 om 08:38

Havik en Van Schip heroveren leiding halverwege de Zesdaagse van Gent

De spanning is om te snijden halverwege de Zesdaagse van Gent. Op de derde avond hebben Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip namelijk hun leidende positie, die zij na de eerste dag ook al hadden, heroverd van Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Het Belgische koppel heeft wel de meeste punten, maar de Nederlanders een ronde voorsprong.

Tim-Torn Teutenberg en Lindsay De Vylder wonnen de eerste twee puntenkoersen van de avond, waarna de ploegafvalling een prooi was voor de Fransen Nilsson-Julien en Tabellion. In de tijdrit-baanronde klokten De Vylder en Ghys de snelste tijd, waarna in de ploegkoers het koppel Kluge-Reinhardt won.

Fabio Van den Bossche en daarna De Vylder wonnen de beide dernykoersen van de avond, terwijl in de tussentijd Tuur Dens de supersprint op zijn naam schreef. Op de scratch bleek Lasse Norman Hansen de snelste, waarna het duo Vandenbranden-Dens de 500 meter tijdrit wonnen.

In de afsluitende koppelkoers moesten Havik en Van Schip hun leidersplaats met hand en tand verdedigen. Die koppositie hadden aan het begin van de avond gepakt, omdat zij al gelijk de grens van de 100 punten doorbraken en zo een ronde cadeau kregen. In de ploegkoers, gewonnen door Pollefliet-Teutenberg, eindigden de Nederlanders in dezelfde ronde als De Vylder en Ghys, waardoor de spanning nog altijd groot is.

De strijd om de derde plaats ligt ook nog helemaal open, met drie koppels in dezelfde ronde als De Vylder en Ghys. Na drie dagen hebben Fabio Van den Bossche en Jules Hesters die derde plaats in handen.

Zesdaagse van Gent 2023

Stand na dag 3

1. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 142 punten

1. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 191 punten 1 ronde

2. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 139 punten en 1 ronde

4. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 125 punten en 1 ronde

5. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 66 punten en 1 ronde

5. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 95 punten en 2 ronden

8. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 146 punten en 3 ronden

9. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg – 131 punten en 3 ronden

7. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion – 97 punten en 4 ronden

10. / Mark Stewart – Oliver Wood – 19 punten en 10 ronden

11. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 62 punten en 16 ronden

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute – 37 punten en 20 ronden