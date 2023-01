Havik en Hoppezak doen nog altijd mee voor zege in Zesdaagse van Berlijn

Yoeri Havik en Vincent Hoppezak hebben na de tweede dag van de Zesdaagse van Berlijn nog altijd uitzicht op de overwinning. Het Nederlandse koppel staat gedeeld eerste, samen met de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, en dat met nog één dag te gaan.

De 31-jarige Havik, de huidige wereldkampioen puntenkoers, en de acht jaar jongere Hoppezak, hebben na twee dagen 82 punten verzameld. Ook de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, twee zeer ervaren en bovenal succesvolle baanwielrenners, staan voorlopig op 82 punten. Beide koppels volgen bovendien ook nog eens in dezelfde ronde.

Alle ingrediënten zijn kortom aanwezig voor een razendspannende ontknoping in het driedaagse baanevenement. Verder is het uitkijken naar de strijd om plek drie. De Duitsers Moritz Malcharek en Tim Torn Teutenberg staan voorlopig derde, maar voelen wel de hete adem van Philip Heijnen en Jan-Willem van Schip in hun nek.

De Zesdaagse van Berlijn wordt voor het eerst weer gehouden sinds 2020, nadat de coronacrisis de afgelopen jaren roet in het eten gooide. De wedstrijd eindigt vandaag en duurt dus, anders dan de naam doet vermoeden, maar drie dagen.

Stand Zesdaagse van Berlijn – na dag 2

1. / Reinhardt – Kluge – 82 punten

2. / Havik – Hoppezak – 82 punten

3. / Malcharek – Teutenberg – 42 punten en 1 ronde

4. / Heijnen – Van Schip – 40 punten en 1 ronde

5. / Fynbo – Birkemose – 14 punten en 4 ronden

6. / Prokopyszyn – Pszczolarski – 10 punten en 4 ronden

7. / Gladysh – Yakovlev – 8 punten en 4 ronden

7. / Vones – Rugovac – 4 punten en 4 ronden

9. / Schmidbauer – Kovar – 0 punten en 4 ronden

10. / Lange – Lohse – 6 punten en 5 ronden