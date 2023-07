Derde ritzege op een rij voor Charlotte Kool in Baloise Ladies Tour

Op derde dag van de Baloise Ladies Tour heeft Charlotte Kool wederom de winst gegrepen. Het betekent voor de renster van Team dsm-firmenich de derde zege in evenveel koersdagen in de rittenkoers. In de sprint klopte de Nederlandse Anna Henderson en Emma Norsgaard die respectievelijk tweede en derde werden.

De derde rit van de Baloise Ladies Tour kende in de eerste helft van het parcours van 116,2 kilometer nog enkele hellende meters, maar de laatste zeventig kilometer aan vijf lokale rondes kende veel gelijkenissen met een biljartlaken. De vlakke rit van en naar Zulte leek op voorhand dan ook garant te staan voor een massasprint. Onderweg vormden de kasseienstroken de grootste obstakels voor de rensters.

Op de derde koersdag was het Alia Shafi van het Amerikaanse nationale team die het bal opende. In de eerste van de lokale rondes reed de Amerikaanse weg, waarna zij werd gevolgd door Sofie van Rooijen en Marieke de Groot. Het mocht echter niet baten. Het drietal werd veertig kilometer voor de meet al gegrepen en geen andere renster wist daarna succesvol een gat te slaan.

Een massasprint leek dus onvermijdelijk. In de laatste kilometers zorgde, net als gisteren, een grote valpartij voor commotie. Ook nu wist Charlotte Kool de valpartij te overleven. In de massasprint toonde Kool haar overmacht en was ze de sterkste van de groep. Zo behoudt de Nederlandse de leiding in het algemeen klassement.

De Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.