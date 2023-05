Hartritmestoornis treft BEAT-renner Jules de Cock op de fiets

Jules de Cock (25) is zaterdagmiddag door een hartritmestoornis onwel geworden tijdens het rijden van UCI World Gravel Series in Aken. De BEAT-renner kwam daarna hard ten val.

“De fysieke schade valt enorm mee”, zo laat De Cock weten. “Maar wat betreft de hartritmestoornis: dit was de eerste keer dat dit gebeurde onder hoge inspanning, dus we zijn aan het uitzoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.”

De 25-jarige De Cock komt sinds dit jaar uit voor BEAT, waar hij zich als Nederlands kampioen vooral focust op het strandracen. In de zomermaanden start de Eindhovenaar ook regelmatig in weg- en gravelkoersen. In het dagelijkse leven werkt De Cock als product engineer bij Scope Cycling.

In afwachting van het hartonderzoek staat De Cock voorlopig langs de kant.