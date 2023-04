Hart wint eerste klimconfrontatie in Tour of the Alps: “Kalm gebleven in de finale”

Video

De eerste klimconfrontatie in de Tour of the Alps werd vandaag gewonnen door Tao Geoghegan Hart. De Britse renner van INEOS Grenadiers wist in de laatste honderden meters de eerder ontsnapte Hugh Carthy bij te halen en reed vervolgens op overtuigende wijze naar de overwinning.

Hart was na afloop uiteraard tevreden met de zege. “We hebben er een mooie koers van gemaakt en zijn kalm gebleven in de finale”, vertelde de Girowinnaar van 2020 op zijn kenmerkende koele wijze in het flashinterview. “Jack Haig was behoorlijk sterk, maar ik had ook na zijn aanval veel vertrouwen in een goede afloop. We hadden gisteren namelijk de finale verkend en dat hielp.”

INEOS Grenadiers nam de koers al vroeg in handen en reed op de voorlaatste beklimming, de bijzonder steile Kerschbaumer Sattel (5,2 km aan 10,1%), de boel al aan flarden. “Het was op zich wel logisch dat de klassementsrenners zich vandaag mengden, aangezien er maar weinig beklimmingen zijn met deze stijgingspercentages.”

“Het was voor mij dan ook geen verrassing dat er een klein groepje overbleef. Er komen nog lastige etappes aan, maar dit is een prima begin. De wegen zijn heel mooi in deze omgeving, dus ik heb ervan genoten”, aldus Hart, die zich tevens de eerste leider mag noemen in de Tour of the Alps.