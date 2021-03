Hart mengt zich in discussie met Ibrahimovic: “Zonder meningen kunnen we beter naar robots kijken”

Tao Geoghegan Hart heeft met interesse de discussie tussen basketballer LeBron James en voetballer Zlatan Ibrahimovic gevolgd over sporters die zich mengen in het politieke debat. De renner van INEOS Grenadiers heeft er een sterke mening over: “Alles is politiek. Als we geen meningen en karakters in de sport willen, kunnen we beter naar robots kijken.”

De discussie begon vorige week met een sneer van Ibrahimovic aan het adres van James. “Ik houd er niet van als mensen met een bepaalde status over politiek praten. Doe waar je goed in bent. Ik speel voetbal omdat ik er de beste in ben. Als ik politieke ambities had, zou ik de politiek zijn ingegaan. Het is de fout die beroemde mensen maken als ze het gevoel hebben dat ze aan de top zijn, dat ze overal een mening over moeten hebben. Ik denk dat het beter is om je niet te mengen in deze problemen en te doen waar je goed in bent.”

Hart is het daar fel mee oneens, zo legt hij uit in The Guardian. “We zien in de internationale pers steeds weer het narratief terugkomen dat politiek niet bij sport hoort. Ik kan het daar niet minder mee eens zijn. In de eerste plaats omdat alles politiek is, maar ook omdat er simpelweg sporters zijn die geen andere keuze hebben om zich politiek uit te laten omdat zij met problemen te maken hebben die hun leven of het leven van hun vrienden, families en geliefden aangaan.”

“Zelf betreur ik racisme. Ik wil het beste voor alle mensen. Sport moet een weerspiegeling zijn van talent, diversiteit en alle karakters die er in deze wereld rondlopen”, gaat hij verder. “Daarom is het belangrijk dat sporters zich kunnen uiten. Als fan juich ik meestal niet voor de beste, maar voor de sporter die het dichtst bij mijn waarden staat en die me inspireert. Sport is meer dan alleen atletisch vermogen. Het is opkomen voor de dingen waarin je gelooft en proberen de wereld beter achter te laten dan je hem aantrof.”

Meer diversiteit in de wielersport

De Girowinnaar onderneemt al enige tijd actie om de diversiteit in de wielersport te vergroten. Vorige maand maakte Hart bekend een belofterenner bij opleidingsploeg Hagens Berman Axeon te sponsoren. “Ik hoop dat dit het begin is van een gezamenlijke aanpak om de diversiteit en inclusiviteit in de wielersport te vergroten. Dat is nu nog een probleem. Ik heb ook niet alle antwoorden paraat, maar ik weet wel dat ik in een wereld wil leven waar men vecht voor sociale rechtvaardigheid”, zei hij destijds.

Quinn Simmons

In de wielerwereld laten maar weinig wielrenners zich politiek uit. Quinn Simmons deed het vorig jaar, maar werd toen door Trek-Segafredo geschorst wegens “verdeeldheid zaaiende, opruiende en schadelijke tweets.” De Amerikaan zal zijn politieke kleur niet vaker bekennen in de sport. “Ik heb ervan geleerd dat ik dit niet nog een keer moet doen en ik van zulke discussies moet wegblijven.”

“Mensen willen niet over politiek en sport horen. Ze kijken naar onze ploeg omdat ze van wielrennen houden. Mijn taak is om het team te vertegenwoordigen op en naast de fiets. Ik ben geen politiek verslaggever, het is een omgeving waar we ons ver vandaan van moeten houden. Ik denk dat dat een regel is voor alle atleten. Sport hoort een afleiding te zijn van de echte wereld”, aldus Simmons tegen CyclingNews.