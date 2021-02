Girowinnaar Hart neemt voortouw in strijd voor meer diversiteit in wielersport

Tao Geoghegan Hart is van mening dat er te weinig diversiteit is in de wielersport en onderneemt dan ook actie. De Girowinnaar zal binnenkort een belofterenner sponsoren. “Om zo de raciale diversiteit in de wielersport te vergroten”, zo laat hij weten via Instagram.

De laatste jaren is het racismedebat hevig opgelaaid in de samenleving en dus ook in de wielersport. Ook de internationale wielerunie UCI heeft zich gemengd in de internationale discussie die momenteel gevoerd wordt over voornamelijk racisme. De bond benadrukt al langere tijd werk te maken van gelijke kansen in de wielersport.

Volgens Hart doet de wielerwereld echter te weinig en dus neemt de Britse klimmer het voortrouw in de strijd voor meer diversiteit in het peloton. “Ik heb besloten om samen met Hagens Berman Axeon (de voormalige werkgever van Hart, red.) actie te ondernemen. Ik zal een U23-renner sponsoren, die vervolgens zal uitkomen voor deze ploeg.”

Sociale rechtvaardigheid

Hart heeft het niet specifiek over een renner met een bepaalde achtergrond. “Ik zal de komende maanden met Axel Merckx (de teammanager van Hagens Berman Axeon, red.) en de ploeg een renner uitpikken, die vervolgens coachen en onder mijn hoede nemen. Deze renner zal dan vanaf 1 augustus deel uitmaken van de ploeg.”

De 25-jarige Hart hoopt zo iets in gang te zetten. “Ik hoop dat dit het begin is van een gezamenlijke aanpak om de diversiteit en inclusiviteit in de wielersport te vergroten. Dat is nu nog een probleem. Ik heb ook niet alle antwoorden paraat, maar ik weet wel dat ik in een wereld wil leven waar men vecht voor sociale rechtvaardigheid.”

