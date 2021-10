Hart is na pechjaar uit op sportieve revanche: “In 2022 zal ik er weer staan”

Voor Tao Geoghegan Hart moest 2021 het jaar van de bevestiging worden, na zijn eindzege in de Giro d’Italia van 2020, maar de Britse klimmer kende erg veel pech en wist zelden zijn normale niveau te halen. In een uitgebreid interview met Cyclingnews blikt de renner van INEOS Grenadiers terug op het voorbije wielerseizoen, en vooruit naar 2022.

De 26-jarige Hart is duidelijk, als hem wordt gevraagd naar het voorbije wielerjaar. “Het was niet mijn beste seizoen, maar zo is het leven. Telkens als ik voelde dat er progressie was, gebeurde er weer iets.” Door een vervelende valpartij in Parijs-Nice viel zijn voorjaar voor een groot deel in het water. “Door de knieblessure kon ik twee weken niet fietsen en daarbovenop had ik een hersenschudding, waardoor het een moeilijke situatie was. Daarnaast werd ik in die periode ook nog eens ziek.”

“Ik ben toen duidelijk te snel teruggekeerd. Daar was ik me ook wel van bewust, maar ik wilde nog in vorm komen voor de Ardennenklassiekers.” Na een mislukt voorjaar besloot Hart de focus te verleggen naar zijn eerste Tour de France. In het Critérium du Dauphiné, traditioneel een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour, liep het crescendo. Zo werd Hart achter Alejandro Valverde tweede in een lastige etappe naar Le Sappey-en-Chartreuse.

Winnen van een grote ronde

Hart begon dus met goede moraal aan de Tour, maar het liep al mis op de eerste dag. De Brit was namelijk betrokken bij de massale valpartij in de finale naar Landerneau. “Drie crash verpestte mijn hele Tour. Ik reed de ronde nog wel uit, maar had tijdens de koers erg veel last van rugpijn. Dat was geen pretje, maar toch. Veel collega’s en vrienden zaten thuis met veel ergere blessures. Ik voelde me bijna gelukkig dat ik bij mijn debuut Parijs wist te halen.”

Voor de Girowinnaar van 2020 is het dus een seizoen om snel te vergeten en Hart kijkt alweer met een frisse blik naar 2022. “Ik heb één ding geleerd van mijn Girozege en het voorbije seizoen en dat is dat je nooit moet opgeven. Dat ik nu erg veel pech heb gekend, betekent niet dat ik in de toekomst geen grote ronde meer kan winnen. Ik zal er weer staan in 2022. Een grote ronde winnen is de grootste uitdaging in onze sport en dat maakt het zo speciaal.”