Hart bezorgt INEOS Grenadiers vijfde ritzege: “Geweldig om mee te maken”

Tao Geoghegan Hart geeft zijn INEOS Grenadiers-ploeg een pluim voor de manier waarop ze zijn omgegaan met de opgave van kopman Geraint Thomas. Hart bezorgde de Britse formatie al de vijfde ritzege van deze Giro d’Italia. “Zeker speciaal. Het is een ronde met de nodige ups en downs”, reageert hij.

Filippo Ganna heeft al drie ritzeges achter zijn naam en ook Jhonatan Narváez won al een etappe. “Filippo is ongelooflijk, en Rohan Dennis was dat ook in de tijdrit. ‘Johnny’ Narvaez verliezen we helaas vandaag, maar hij heeft ook al gewonnen. Iedereen van onze ploeg is minimaal in de top-4 van een rit geëindigd”, vertelt Hart. “Dat is geweldig om mee te maken met deze ploeg.”

De Britse klimmer had de ritzege in Piancavallo wel in gedachten, geeft hij aan. “Ik had tijd verloren sinds de eerste tijdrit. We hoopten in deze Giro Geraint te helpen richting het podium, of zelfs meer. Daarna was die rit naar de Etna heel raar. We hebben een paar minuten stilgestaan na zijn val. Die dag was niet top. Ik stond daardoor ver achter in het klassement en wilde wel een rit winnen. Dit is ongelooflijk”, aldus Hart.

Vierde in het klassement

Op de Piancavallo was Hart als enige in staat om het tempo van Team Sunweb-renners Jai Hindley en Wilco Kelderman te volgen, waarna hij de sprint won in de laatste meters. En passent klimt Hart naar de vierde plek in het klassement, op 2.57 minuut van de roze trui.

Heeft Hart nu ook podiumambities? “Ik weet dat nog niet. Voor mij was het al heel ongelooflijk om hier de lijn als eerste te passeren. Deze zege is ook voor Nicolas Portal (overleden ploegleider van INEOS Grenadiers, red.). We zijn hem dit voorjaar verloren en zijn verlies is al heel het seizoen moeilijk voor het team. Het is een jaar met hoge uitschieters en grote teleurstellingen. Ook in deze koers”, aldus de Britse klimmer.