dinsdag 26 september 2023 om 17:43

Harry Sweeny verruilt Lotto Dstny voor EF Education-EasyPost

Harry Sweeny trekt na drie seizoenen de deur achter zich dicht bij Lotto Dstny. De 25-jarige Australische wielrenner komt vanaf 2024 uit voor EF Education-EasyPost. Zijn grootste ambitie? “Ik wil de komende jaren mijn volledige potentieel benutten”, klinkt het in een perscommuniqué.

Sweeny is klaar om andere oorden op te zoeken en kijkt uit naar een nieuw wielerhoofdstuk in zijn carrière. “Ik wil de komende jaren mijn volledige potentieel benutten, dat is mijn grootste ambitie als wielrenner. Ik hou van verschillende disciplines binnen de wielersport en ik kijk uit om dit verder te ontdekken met mijn nieuwe ploeg. Ik hou er van om in teamverband te winnen, en het maximale uit mezelf te halen. Dat is mijn grootste doel.”

Veelzijdigheid

De teammanager van EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, is erg enthousiast als het gaat over zijn nieuwste aanwinst. “Harry zal bij ons de rol van middle linebacker op zich nemen. Hij is een sterke kerel die goed kan klimmen, maar ook renners als Marijn van den Berg kan helpen in uitgedunde groepssprints. Harry heeft tevens een neus voor de juiste ontsnapping. We hebben een traditie van het winnen van etappes in grote rondes, en ik reken erop dat hij dit kan voorzetten.”

Sweeny boekte in zijn eerste drie seizoenen bij de profs nog geen overwinningen, maar liet al wel mooie dingen zien. Zo werd hij in de Tour de France van 2021 derde in de etappe naar Nîmes, gewonnen door de Duitser Nils Politt. Ook was hij dit jaar vierde in de Vuelta a Castilla y Leon en tiende in de Trofeo Serra de Tramuntana.