zondag 12 november 2023 om 08:39

Harrie Lavreysen wint sprinttoernooi Track Champions League voor tweede keer

Harrie Lavreysen heeft voor de tweede keer het sprinttoernooi van de UCI Track Champions League gewonnen. Zaterdagavond stelde de Nederlandse wereldkampioen in Londen de eindzege vast door de afsluitende keirin te winnen van zijn rivaal Matthew Richardson. In 2021 won Lavreysen ook de allereerste Champions League.

De voorsprong van Lavreysen was geruststellend na vier van de vijf manches, maar het sprinttoernooi tijdens de ‘Grand Finale’ in Londen werd hij wel in een rechtstreeks duel geklopt door de Australiër Richardson. De Brabander nam later op de avond revanche door Richardson te verslaan in de keirin en zo de eindzege bij de sprinters in de wacht sleepte.

Na vijf rondes had Lavreysen 191 punten verzameld, gevolgd door Richardson (162 punten) en Mateusz Rudyk (134 punten). “Ik ben echt heel blij met deze overwinning en de good vibes hier in Londen”, reageert de Nederlander. “Door mijn grote voorsprong kon ik echt genieten van vandaag. In de sprintfinale maakte ik een tactische fout, maar die maakte ik goed in de keirin.”

“Het was een goed gevecht met Richardson en we gaan waarschijnlijk nog veel meer duels uitvechten in de toekomst”, aldus Lavreysen.

Andrews, Archibald en Bibic

Het sprinttoernooi in de UCI Track Champions League bij de vrouwen ging naar Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland, die de laatste twee wedstrijden won in Londen en zo Alessa-Catriona Pröpster en Martha Bayona voorbleef in de stand. Bij de duurrensters was Katie Archibald de beste over vijf manches. Zij werd gevolgd door Anita Stenberg en Lily Williams.

Bij de mannen ging de Canadees Dylan Bibic met de eindoverwinning lopen bij de duurrenners. Hij sloot het Endurance-toernooi af met 131 punten, waarmee hij William Tidball (117 punten) en Jules Hesters (113 punten) voorbleef. De Belg streed op de slotdag nog met landgenoot Tuur Dens een mooi duel uit op de afvalkoers; Dens bleef Hesters uiteindelijk voor. In de stand was Hesters dan weer de betere.