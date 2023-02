Harrie Lavreysen wint ook sprinttoernooi Nations Cup Jakarta

Harrie Lavreysen heeft het individuele sprinttoernooi gewonnen tijdens de Nations Cup in Jakarta. Op de slotdag was de wereldkampioen de Japanner Kaiya Ota de baas in de finale. Het was zijn tweede gouden medaille van het baanevenement nadat hij zaterdag ook al de beste was in de Keirin. Jan Willem van Schip en Yoeri Havik haalden de zilveren medaille in de koppelkoers.

Ota was een verrassende naam in de eindstrijd van het sprinttoernooi, maar de Japanner had zijn finaleplaats niet gestolen. In de kwartfinale had hij namelijk Jeffrey Hoogland in twee heats verslagen en in de halve finale was hij te sterk voor de lange Israëliër Mikhail Yakovlev. Lavreysen won in de finale de eerste heat, al scheelde het niet veel of de twee finalisten waren onderuitgegaan. Met een gevaarlijk manoeuvre week Ota van zijn lijn in de laatste tweehonderd meter, waardoor Lavreysen in volle inspanning moest uitwijken.

Het ging ternauwernood goed en Lavreysen kwam als eerste door aan de finish, terwijl Ota een waarschuwing kreeg van de jury voor zijn actie. De tweede heat was een straight sprint, waarin Lavreysen de zich verzekerde van zijn tweede gouden medaille. Yakovlev versloeg in de strijd om brons een andere Aziaat, de Chinees Yu Zhou. De derde Nederlander in het sprinttoernooi, de jonge BEAT Cycling Club-renner Tijmen van Loon, werd in de zestiende finales uitgeschakeld door de Pool Mateusz Rudyk.

Van Schip en Havik scoren ook

Eerder op de dag hadden ook Jan Willem van Schip en Yoeri Havik voor een Nederlandse medaille gezorgd in de koppelkoers. Het oranje duo verzamelde onderweg 83 punten en moest daarmee alleen tweevoudig wereldkampioenen en regerend Europees kampioenen Roger Kluge en Theo Reinhardt boven zich dulden in de uitslag. Het ervaren Duitse duo was duidelijk het sterkste en haalde onderweg 97 punten. De Nieuw-Zeelanders Aaron Gate en Campbell Stewart waren derde met 59 punten.

Hetty van de Wouw slaagde er in de finale van de Keirin niet in het podium te halen. In de door de Japanse Mina Sato gewonnen koers, moest de Nederlandse zich tevredenstellen met de zesde plaats. De andere Nederlandse, Steffie van der Peet, werd uitgeschakeld in de eerste ronde. Ook Marit Raaijmakers kwam in de baan op de laatste dag van de Nations Cup van Jakarta. De baan- en wegwielrenster reed naar de tiende plaats in het omnium. De zege was voor de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston.

De tweede manche van de Nations Cup staat voor 14 tot en met 17 maart op de kalender in Caïro, Egypte.