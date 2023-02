Harrie Lavreysen wint Keirin-goud in Nations Cup

Harrie Lavreysen heeft de Nederlandse ploeg de eerste gouden medaille bezorgd tijdens de Nations Cup in Jakarta, Indonesië. De meervoudige olympisch en wereldkampioen haalde de overwinning in de Keirin.

Lavreysen versloeg de ervaren Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang, de lange Israëliër Mikhail Yakovlev en de Australiër Thomas Cornish in de eindsprint, die werd ontsierd door een harde val van de Nieuw-Zeelander Sam Dakin en een andere Maleisiër, Muhammad Shah Firdaus Sharom. Voor Lavreysen was het zijn tweede medaille van deze Nations Cup in Jakarta, nadat hij met de nationale ploeg al zilver had gehaald in de teamsprint.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlander in de Keirin, moest zich tevredenstellen met een plaats in de finale om de zevende plaats. De 29-jarige renner raakte zijn plaats in de grote finale kwijt, nadat hij in de halve finale was gestraft door de jury die vond dat hij niet zijn lijn had gehouden in de laatste 200 meter van de wedstrijd. Hoogland werd uiteindelijk elfde in de kleine finale.

Met Philip Heijnen, in de kleuren van de nationale ploeg, en Vincent Hoppezak (in het tenue van BEAT Cycling) stonden twee jonge Nederlanders aan de start van het omnium. Heijnen was in het tweede onderdeel, de temporace, betrokken bij een val, maar kon voortrijden en werd uiteindelijk elfde in het omnium. Hoppezak kwam drie punten tekort voor het podium en eindigde als vierde. De overwinning was voor de jonge Deen Tobias Hansen.

Twee Nederlandse vrouwen kwamen in actie in het individuele sprinttoernooi. Hetty van de Wouw kwalificeerde zich als vijfde en haalde ten koste van de Poolse Nikola Sibiak en de Britse Lauren Bell voor de kwartfinale. Daarin dolf ze in twee heats het onderspit tegen een andere Britse, Emma Finucane, die uiteindelijk de bronzen medaille pakte. Steffie van der Peet werd in de achtste finales uitgeschakeld door wereldkampioene Mathilde Gros.