Harrie Lavreysen wint goud op sprint Nations Cup Caïro, zilver voor Van Schip-Hoppezak

Harrie Lavreysen heeft het sprinttoernooi gewonnen op de slotdag van de Nations Cup in Caïro, Egypte. De wereldkampioen bleef in de finale de Israëliër Mikhail Yakovlev de baas. Eerder op de avond hadden Jan Willem van Schip en Vincent Hoppezak zilver gepakt in de koppelkoers.

Lavreysen had zich op de 200 meter als snelste gekwalificeerd in het sprinttoernooi. Daarna stootte de baantopper, die deze week zijn 26e verjaardag vierde, ten koste van Yuta Obara, Jaïr Tjon en Fa en Kaiya Ota, afgelopen maand tijdens de Nations Cup in Jakarta nog finalist, door naar de eindstrijd. Daarin was Mikhail Yakovlev zijn tegenstander. Lavreysen liet tegen de Israëlische kolos zien waarom hij al vier jaar achter elkaar de wereldkampioen is in deze discipline en klaarde de klus in twee heats.

Van Schip en Hoppezak

Woensdag had Lavreysen op de teamsprint ook al de gouden medaille gewonnen met de Nederlandse ploeg. De andere Nederlander in het sprinttoernooi, de 21-jarige Tijmen van Loon, werd in de zestiende finales uitgeschakeld door de Hongaar Sándor Szalontay.

Jan Willem van Schip en Vincent Hoppezak keren met een zilveren medaille naar huis. In de koppelkoers over vijftig kilometer haalde het Nederlandse duo, mede door knap een ronde te nemen op de rest, 38 punten. Daarmee moesten ze alleen hun meerdere erkennen in de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, die met 44 punten soeverein naar de overwinning reden. Het Nieuw-Zeelandse team, Tom Sexton en de langharige George Jackson, reden naar de bronzen medaille.

Minder succes bij de Nederlandse vrouwen

De Nederlandse vrouwen grepen op de slotdag naast de podiumplaatsen. De jonge Maike van der Duin had in het omnium lang uitzicht op een plaats bij de beste drie, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de vijfde plek. Hetty van de Wouw haalde de finale in de Keirin, maar kwam daarin na een botsing met een andere renster ten val en haalde de eindstreep niet. De andere Nederlandse, Steffie van der Peet, werd in de B-finale om de zevende plaats negende.

Nederland sloot de trip naar Caïro zodoende af met twee gouden medailles en een zilveren plak. De derde Nations Cup-wedstrijd staat voor 20-23 april gepland in Milton, Canada.