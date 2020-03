Harrie Lavreysen: “We zullen ook volgend jaar klaar zijn” dinsdag 24 maart 2020 om 17:03

Harrie Lavreysen was klaar om komende zomer te schitteren op de Olympische Spelen van Tokio, maar de baanwielrenner uit Luyksgestel zal nog een jaar moeten wachten op Olympisch succes, nu het IOC heeft besloten om het sportevenement te verplaatsen naar 2021. “Dit besluit komt natuurlijk niet als een verrassing”, zo citeert het AD.

De 23-jarige Lavreysen liet op het afgelopen WK baanwielrennen in Berlijn zien klaar te zijn voor de Spelen. De baanspecialist werd wereldkampioen op de sprint en de keirin, terwijl hij samen met Matthijs Büchli, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland op indrukwekkende wijze het goud wist te veroveren op de teamsprint.

Lavreysen leek klaar om in Tokio te oogsten, maar hij zal dus een jaartje langer moeten wachten. “De gezondheid van de mensen is momenteel veel belangrijker”, zo reageert Lavreysen. “We moeten zorgen dat we onze focus behouden. Ik zat net nog met Jeffrey Hoogland op de fiets voor een training en vroegen aan elkaar: waar trainen we nu eigenlijk voor?”

Voor de Nederlandse baanwielrenners is het een vervelend besluit, maar voor sommige sporters betekent dit dat ze een jaar langer kunnen voorbereiden op het sportevenement. “Ik denk dat de Engelsen stiekem zullen denken: nu hebben we een jaar extra. We zijn ondertussen al een hele lange tijd favoriet. We pieken al meerdere jaren op EK’s en WK’s.”

En dat brengt druk met zich mee, zo vertelt Lavreysen. “Het is nu zaak om niks anders te doen dan normaal. We waren er dit jaar klaar voor, maar dat zullen we volgend jaar ook zijn”, waarschuwt hij alvast de concurrentie.