Harrie Lavreysen verwacht nieuwe kwalificatiemomenten voor Spelen van Tokio maandag 8 juni 2020 om 08:08

Harrie Lavreysen was voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 een zekerheid in de nationale ploeg voor de teamsprint. Nu de Spelen met een jaar zijn uitgesteld door het coronavirus, houdt de wereldkampioen sprint er rekening mee dat hij zich opnieuw moet bewijzen voor zijn plaatsje.

Op de teamsprint moet Nederland, dat is geplaatst voor de Spelen, drie posities invullen. De starter moet in de eerste ronde zo hard mogelijk de tweede man afzetten, ook wel de middenman. Die moet op zijn beurt in de tweede ronde zo hard mogelijk de afmaker lanceren, zodat die in de slotronde een snelle eindtijd kan realiseren. Voor de posities van tweede man en afmaker waren Lavreysen en Jeffrey Hoogland al zeker, alleen een starter moest nog worden gekozen.

“Maar het is op dit moment zelfs een vraagteken of ik nog geplaatst ben”, zegt Lavreysen in de eerste aflevering van Zesdaagse TV, een initiatief van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. “Ik maak me er niet heel druk om, maar ik verwacht dat we echt nieuwe kwalificatiemomenten gaan hebben volgend jaar om te zien wie op dat moment de snelsten zijn en dàn wordt er een teamsprint-team geselecteerd voor de Olympische Spelen.”

Kortom, Lavreysen denkt niet dat alleen de positie van starter onzeker is, maar ook de tweede en derde plek. “Ik vind het goed dat we misschien wel opnieuw gaan testen. Stel, ik zou niet in de positie staan van ik ben gekwalificeerd, is het een jaar later misschien een heel andere situatie.”

Balen

Lavreysen baalde toen hij hoorde dat de Spelen met een jaar werden uitgesteld, al kwam het niet heel onverwacht. “Ik stond er perfect voor, maar ik zie op dit moment nog geen reden waarom ik dat volgend jaar niet ga zijn.