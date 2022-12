Harrie Lavreysen verslaat Tijmen van Loon op NK sprint

Harrie Lavreysen mag zich nog een jaar de Nederlandse sprintkampioen noemen. De Brabantse titelverdediger bleek in de finale in Apeldoorn te sterk voor Tijmen van Loon. Lavreysen is al de regerend wereld- en olympisch kampioen op de sprint.

Lavreysen wist op het NK zijn favorietenstatus waar te maken, door in de finale dus af te rekenen met Van Loon. “Het was een prima dag”, reageerde winnaar na afloop. “Ik vond het mooi om hier te kunnen rijden en weer voor publiek. Zo kun je toch ook weer jonge renners inspireren, hoop ik.” Lavreysen doet vandaag ook nog een gooi naar de Nederlandse titel op de Keirin.

De 25-jarige krachtpatser uit Luyksgestel kan terugkijken op een uitermate succesvol wielerjaar. Zo veroverde hij eerder dit jaar al twee regenboogtruien op het WK in het Franse Saint Quentin en Yvelines.

Scratch-succes voor Matthijs Büchli

Op de scratch was er succes voor Matthijs Büchli. De voormalig wereldkampioen op de Keirin en olympisch kampioen teamsprint rekende in de finale af met Patrick Bos (zilver) en Elmar Abma (brons). Büchli besloot vorig jaar het baanwielrennen achter zich te laten en zich bij BEAT Cycling volledig te richten op een carrière als wegrenner, maar specialiseert zich inmiddels ook in de duuronderdelen in het baanwielrennen.

Er stonden nog meer finales op het programma op de eerste dag van het NK baanwielrennen. Brian Megens kroonde zich tot Nederlands kampioen op de individuele achtervolging, voor Wessel Mouris en Cesar Beilo. In het vrouwentoernooi ging de Keirin-titel naar Steffie van der Peet, Kimberley Kalee en Caroline Groot waren goed voor zilver en brons. Marit Raaijmakers won dan weer de nationale titel op de puntenkoers. Lonneke Uneken pakte zilver, brons was er voor Marjolein van ‘t Geloof.