donderdag 28 december 2023 om 08:29

Harrie Lavreysen verovert NK-titel op de kilometer, Bredewold beste op achtervolging

Harrie Lavreysen heeft op de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn goud veroverd op de kilometer tijdrit. De baanlegende uit Luyksgestel kwam tot een tijd van 58,978 seconden. Verder was er bij de vrouwen ook succes voor Mischa Bredewold.

De 26-jarige Lavreysen hoefde het woensdagavond in Omnisport Apeldoorn niet op te nemen tegen zijn grote concurrent Jeffrey Hoogland. De regerende wereldkampioen op de kilometer tijdrit – en sinds twee maanden de nieuwe houder van het wereldrecord (55,433 seconden) – schitterde door afwezigheid.

Lavreysen moest het nu vooral opnemen tegen Daan Kool en Tijmen van Loon. Met een tijd van 58,978 seconden bleek de grote favoriet duidelijk te snel voor de concurrentie. Kool moest genoegen nemen met een zilveren medaille, Van Loon – die de vorige twee NK-edities wist te winnen – was dit keer goed voor brons. Het is voor Lavreysen de tweede nationale titel op de kilometer tijdrit, nadat hij in 2017 al eens Nederlands kampioen werd.

Er stonden op de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen nog wel meer onderdelen – en dus finales – op het programma. De Nederlandse titel op de individuele achtervolging bij de mannen ging naar Brian Megens. De 33-jarige Megens was in de finale te sterk voor Patrick Bos, die zilver veroverde. Cesar Beilo mocht als derde man mee het podium op.

Overige winnaars

De individuele achtervolging bij de vrouwen was dan weer een prooi voor Mischa Bredewold. De 23-jarige renster – die zich in september nog wist te kronen tot Europees kampioen op de weg – verwees Marjolein van ’t Geloof naar de tweede plaats. Juliet Eickhof was goed voor de bronzen medaille.

Lonneke Geraerts won dan weer NK-goud op het onderdeel keirin. De 21-jarige renster kwam als winnares uit de strijd, voor Kimberly Kalee en Ruby Huisman. Geraerts wist zo sportieve revanche te nemen voor haar nederlaag op de tijdrit over 500 meter, want toen moest ze nog haar meerdere erkennen in Kalee.