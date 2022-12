Harrie Lavreysen verliest leiding in UCI Track Champions League

Vrijdagavond was een avond met twee gezichten voor Harrie Lavreysen. De Nederlander versloeg Matthew Richardson in de sprintfinale, maar moest zich in de keirinfinale dan weer gewonnen geven. Australiër Richardson neemt de leiding in het sprintklassement over met nog één manche op het menu.

Het was in Londen dat de baanwielrenners in actie kwamen voor de vierde manche van de Track Champions League. De eerste winnaar van de avond was de Brit William Perrett, die Duister Moritz Malcharek en Canadees Dylan Bibic klopte in de scratch. Met Roy Eefting (zesde) en Matthijs Büchli (achtste) stonden er twee Nederlanders in de top-10.

Bij de vrouwen ging de zege in de scratch naar de Ierse Emily Kay. Zij versloeg de ervaren Katie Archibald en de Noorse renster Anita Stenberg. Waar Jennifer Valente in de scratch nog vierde werd, was ze nog meer op de afspraak in de afvalkoers. De Amerikaanse won die afvalkoers namelijk voor Stenberg, die ook een zeer goede manche reed. De derde plaats was weggelegd voor de Canadese Maggie Coles-Lyster.

Nederlands succes dankzij Van der Peet

De afvalkoers bij was een prooi voor de Amerikanen. Gavin Hoover, ook een renner uit de Verenigde Staten van Amerika, won dat onderdeel namelijk bij de mannen. Mathias Guillemette en ancien Sebastián Mora mochten mee op het podium.

In het sprintklassement werden, zoals in elke manche, weer voor de punten gereden in twee onderdelen. De vrouwen streden eerst om de zege in de sprint. Uiteindelijk was het de Oekraïense Olena Starikova die verrassend wereldkampioene en leidster Mathilde Gros versloeg. De Franse behoudt wel de leiding in het klassement. In de keirinfinale kregen we Nederlands succes. Steffie van der Peet won die namelijk voor de tweede manche op rij. Kelsey Mitchell en Urszula Los eindigen mee op het podium.

Lavreysen verliest leiding, maar wint wel

Dé strijd waar iedereen naar uitkeek was die tussen Lavreysen en Richardson. In de keirinfinale was het de Australiër die kon zegevieren. Lavreysen stond niet op het podium, aangezien Santiago Ramiro Morales en Stefan Bötticher tweede en derde werden, waardoor hij de leiding verloor in het sprintklassement. Door zijn overwinning in de sprintfinale, tegen Richardson, verkleinde hij wel het verschil tot twee punten. Die zege is zeker een opsteker, Richardson klopte de Nederlander nog in de eerste twee manches van de Track Champions League.

Zaterdagavond staat de laatste manche van de Track Champions League op het menu. Voor de tweede avond op rij wordt er gereden in Londen.

🇳🇱@HarrieLavreysen vs Matthew Richardson 🇦🇺

