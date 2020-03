Harrie Lavreysen sprakeloos: “Het is echt gewoon een droom” zondag 1 maart 2020 om 18:34

Harrie Lavreysen completeerde in Berlijn een bijzondere hattrick. Nadat hij woensdag wereldkampioen teamsprint werd en een dag later op de Keirin, prolongeerde hij nu zijn wereldtitel op de sprint. “Ik kan het niet begrijpen.”

“Hier stond nog veel meer druk op dan vorig jaar. Ik wou het nu echt goed doen”, reageerde Lavreysen bij de NOS na zijn gewonnen finale tegen Jeffrey Hoogland. “Ik dacht, ik rijd de snelste 200 meter (in de kwalificatie, red) en alles wat ik daarna verlies, is gewoon een fout. En ik dacht, ik ga hier gewoon geen fouten maken. Ik wilde het helemaal perfect doen. Ik ben heel blij”, zei de renner uit Luyksgestel met een brede glimlach.

Lavreysen versloeg zijn landgenoot in de finale, die werd verreden volgens het concept best-of-three, in twee ritten. “Die eerste rit was echt heel mooi. Ik kon de perfecte lijnen rijden zoals ik die voor me had gezien. Ik dacht, ik moet de bocht wijd insturen, meteen naar zwart, en weer wijd uit”, deed hij voor met zijn arm. “Ik dacht, zo kan ik veel meer snelheid maken dan Jeff, blijf ik wel in de buurt, en rijd ik met een ronde eromheen. Dat ging perfect.”

“In die tweede rit weet Jeffrey: die eerste rit is verloren, misschien dat ik iets sneller was. Dan kon ‘ie me alleen maar verrassen. Zijn grootste tactiek is om met vijfhonderd meter vol te gaan uit het niets. Dat deed hij heel mooi, want hij wou het gat heel groot houden, zodat ik hem niet kon zien en hij dan in één keer kon komen. Maar ik dacht, dit gat is veel te groot: dat haalt hij nooit. Toen ging ik gewoon, dat was heel mooi”, zei Lavreysen opgelucht.

Dat hij uiteindelijk nog zijn snelste sprintrit reed, vertelde hij. “Die rit daarvoor kon ik nog redelijk mooi uitrijden. Dit was de snelste, maar ook de enige rit waarin ik me helemaal leeg getrokken heb.”

Chris Hoy

Lavreysen presteerde uiteindelijk iets, wat baanlegende Chris Hoy nooit lukte: op één WK de wereldtitel pakken op de sprint, de Keirin en de teamsprint. “Heel bijzonder, ik kan het zelf niet begrijpen. Ik dacht, ik ga hierheen in de wetenschap dat we op de teamsprint supersterk staan, in de sprint wilde ik er alles aan doen om te winnen en dat ik die Keirin dan ook meeneem…daar heb ik geen woorden voor. Dat is echt gewoon een droom.”