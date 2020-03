Harrie Lavreysen sprint naar nieuwe wereldtitel in finale tegen Jeffrey Hoogland zondag 1 maart 2020 om 16:41

Harrie Lavreysen heeft in Berlijn zijn wereldtitel op de individuele sprint geprolongeerd. In de finale was hij over twee wedstrijden te sterk voor landgenoot Jeffrey Hoogland, die zilver pakte. Mohd Azizulhasni Awang reed naar brons.

Vooraf wist Harrie Lavreysen wel wie zijn belangrijkste concurrent zou zijn in het sprinttoernooi. Samen met Jeffrey Hoogland verdeelde hij immers de belangrijkste prijzen afgelopen seizoen. De spurtbom uit Luyksgestel werd wereldkampioen in Pruszów en won drie wereldbekers, Hoogland ging hem vooraf op de Europese Spelen en het EK. Lavreysen waakte wel voor te veel optimisme: “We moeten eerst maar eens zien dat we in de finale komen.”

Gisteren al waren beide Nederlanders de voorrondes doorgekomen op weg naar de halve finales, die vandaag verreden werden. Lavreysen trad aan tegen Mohd Azizulhasni Awang. De Maleisiër gooide zijn trukendoos in de strijd, maar kon niet voorkomen dat zijn Nederlandse opponent over twee wedstrijden de betere was. Omdat Hoogland over twee races Mateusz Rudyk versloeg, kreeg het WK zijn verwachte Nederlandse finale.

Lavreysen wist met nipt verschil de eerste wedstrijd te winnen. Het betrof echter een best-of-three waardoor hij nog een keer zijn landgenoot moest verslaan om de wereldtitel te pakken. In de tweede wedstrijd ging Lavreysen de sprint vroeg aan, waarmee hij Hoogland op een gaatje zette. Die kwam vervolgens nog wel dichter, maar kon niet voorkomen dat Lavreysen zijn tweede wereldtitel veroverde op dit nummer. Awang versloeg Rudyk in de strijd om het brons.

Met de wereldtitel van Lavreysen komt een einde aan het uiterst succesvol WK voor de nationale baansprinters. Nadat op de openingsdag de wereldtitel werd gepakt op de teamsprint, volgden donderdag en vrijdag successen op de Keirin (met Lavreysen) en de Kilometer tijdrit (Sam Ligtlee).

Sprint – mannen

Harrie Lavreysen

Jeffrey Hoogland

Mohd Azizulhasni Awang