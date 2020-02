Harrie Lavreysen na wereldtitel Keirin: “Dit is krankzinnig” donderdag 27 februari 2020 om 22:00

Harrie Lavreysen was uitzinnig van vreugde, nadat hij in Berlijn zijn eerste wereldtitel op de Keirin binnengehaald had. Vorig jaar ontbrak hij nog op dit onderdeel, nu mocht hij de regenboogtrui na afloop ophalen.

“Ik kan het niet echt geloven”, vertelde Lavreysen in het flashinterview na het volbrengen van zijn ereronde. “Gisteren een wereldtitel (op de teamsprint), vandaag een wereldtitel: het is krankzinnig. Ik had perfecte wedstrijden vandaag. In het begin heb ik niet veel gedaan. Zo kon ik bijvoorbeeld in de halve finale mijn rit strategisch indelen. Ik had een tactisch plan en het pakte geweldig uit.”

Na twee dagen staat de teller voor de Lichtflits van Luyksgestel op twee gouden medailles. Dat hij niet meer kon wensen, zei hij. Vorig jaar reed hij de Keirin niet tijdens het WK. Met het oog op de Olympische Spelen in Tokio was hij heel blij dat hij nu de Keirin wél mocht rijden. “Dit was mijn laatste kans om de Keirin op hoog niveau te rijden voor het begin van de Spelen.”

“Daarom wilde ik het beste van mezelf laten zien. Dat ik ook kon winnen, had ik niet verwacht”, aldus Lavreysen. Voor de sprinter begint zaterdag het individuele sprinttoernooi, waarin hij vorig jaar in Pruszków wereldkampioen werd.