Harrie Lavreysen met groot machtsvertoon wereldkampioen Keirin donderdag 27 februari 2020 om 21:04

Harrie Lavreysen is de nieuwe wereldkampioen op de Keirin. Tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn stond er geen maat op de Nederlandse spurtbom. In de finale, waarin hij de enige renner uit Nederland was, was hij met een sterk eindschot Yuta Wakimoto en Mohd Awang te snel af.

Liefst vier renners had Nederland aan de start op de Keirin. Naast titelverdediger Matthijs Büchli en Europees kampioen Harrie Lavreysen ook Jeffrey Hoogland en Theo Bos. Lavreysen had dit seizoen al forse stappen gezet en titels gepakt tijdens de Europese Spelen en het EK. Lavreysen, Hoogland en Büchli plaatsten zich in de eerste ronde direct voor de tweede, terwijl Bos in de herkansingsronde bleef steken. De ervaren sprinter richt zich dit WK vooral op de Kilometer.

Lavreysen en Büchli wonnen hun heats in de tweede ronde, terwijl Hoogland aan de derde plaats genoeg had voor de halve finales. Daarin reden Lavreysen en Hoogland samen in de eerste heat, terwijl Büchli in de andere heat werd geplaatst. In de halve finale moesten Hoogland en Büchli genoegen nemen met een plaats in de finale om de zevende tot twaalfde plaats, maar Lavreysen wist wél door te dringen tot de gouden finale.

Daarin begon de Lichtflits uit Luyksgestel, na loting, vanuit de vierde positie. Toen eenmaal de gangmaker uit de baan stuurde, pakte de Duitser Stefan Bötticher de koppositie. Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang sloot aan. Op twee ronden van het einde kwam Lavreysen dan opzetten. De Nederlander ging hard en pakte een klein gaatje op de tegenstand. Zijn echte versnelling moest dan nog komen, waarmee hij de andere finalisten volstrekt kansloos liet.

Jeffrey Hoogland versloeg in de finale om de zevende plaats Jason Kenny. In die wedstrijd schoof Matthijs Büchli hard onderuit. De titelverdediger kwam op aanzienlijke snelheid in contact met de Japanner Yudai Nitta en viel. Daarbij schaafde hij zich flink, maar even later zat hij weer op de fiets om een ronde uit te rijden. Nitta kwam als derde over de finish, maar werd na afloop teruggezet in de uitslag.

Keirin – mannen

Harrie Lavreysen

Yuta Wakimoto

Mohd Azizulhasni Awang