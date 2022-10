Harrie Lavreysen na tiende wereldtitel: “Ik voelde me de hele dag goed”

Harrie Lavreysen werd gisteravond voor de derde keer op rij wereldkampioen op de Keirin. Lavreysen ging in de finale vroeg aan en wist uiteindelijk landgenoot Jeffrey Hoogland voor te blijven. “Ik voelde me goed, dus ging ik twee ronden van tevoren aan.”

“Hoogland wist me nog goed op te vangen”, zegt Lavreysen bij de NOS. “Maar toen ik weer op kop zat wist ik dat ik hem had. Ik ging zo vroeg aan omdat ik anders bang ben mijn krachten niet kwijt te kunnen en klem te komen.”

Na de verloren teamsprint is het goud voor Lavreysen extra welkom: “Normaal winnen we de teamsprint en is de rest een bonus, vandaag had ik toch wel het besef dat ik nog niks had. Na een nachtje slapen voel ik me er al wel weer beter over, maar ik ben blij dat er toch wat te vieren is.”

Tot slot: “Ik ben heel blij dat hier de Olympische Spelen zijn. De baan is echt top, lekker hoog en je kunt makkelijk inhalen.”