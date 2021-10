Harrie Lavreysen na nieuwe WK-hattrick: “Super blij mee”

Harrie Lavreysen mag zich opnieuw de hattrickheld van het WK baanwielrennen noemen. De Brabander kroonde zich deze week in Roubaix tot wereldkampioen op de teamsprint, de keirin en de individuele sprint. “Ik ben heel blij hoe deze week is gegaan”, vertelt hij aan de NOS.

“Net als vorig jaar in Berlijn een hattrick. Daar ben ik super blij mee”, aldus Lavreysen, die in de finale van het sprinttoernooi afrekende met landgenoot Jeffrey Hoogland. Die onderlinge concurrentie is volgens de winnaar van goud ook de reden van zijn succes. “Ik denk dat we een heel goede en brede ploeg hebben in Nederland. Dat zegt iets over heel het team, niet alleen over mij of Jeffrey.”

Het jaar 2021 kan niet meer stuk voor Lavreysen, die op de Olympische Spelen, het EK en het WK meerdere gouden medailles greep. “Het is niet voor te stellen. Dat is onvoorstelbaar. De Olympische Spelen waren dit jaar echt het hoofddoel. Dat ik daar twee keer goud heb gewonnen, is voor mijn gevoel vele malen groter dan dat ik hier drie keer goud win. Dit is er wel mooi bij”, zegt hij.

Hoogland moest op de slotdag van het WK genoegen nemen met het zilver. In twee heats was Lavreysen te sterk, en daar legde Hoogland zich bij neer. “Wat wij laten zien is ontzettend bijzonder en ontzettend goed. Mijn benen voelen echt als een hel”, kan hij lachen. “Ik wist in de halve finale dat ik de decider (de derde heat tegen Stefan Bötticher, red) moest winnen, anders werd ik vierde. Maar het was een mooie week.”

UCI Track Champions League

Het WK zit erop, maar het seizoen is nog niet klaar voor de Nederlandse kemphanen. “We hebben nu wel rust nodig. Maar we gaan de UCI Track Champions League rijden, die begint over twee weken. Dat zal er wel heel anders uitzien, en daarna is het echt vakantie”, aldus Lavreysen. Hoogland benadert het op zijn eigen manier. “Ik ga vanuit Spanje daar naartoe. Ik wil ook wel even uitvinden wat die Champions League precies is, maar het is nog leuk om te doen.”

De eerste ronde van de UCI Track Champions League begint op 6 november op Mallorca. Daarna volgen nog wedstrijden in Panevézys (Litouwen, 27 november), Londen (Verenigd Koninkrijk, 3-4 december) en Tel Aviv (Israël, 11 december).