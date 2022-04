Harrie Lavreysen met veranderd sprintteam naar eerste Nations Cup

Vandaag vindt in Glasgow de eerste manche van de Nations Cup plaats. Vanavond wordt de teamsprint verreden. Voor dat onderdeel schuift Nederland een andere mannenselectie naar voren dan het succesvolle team van de afgelopen jaren. Harrie Lavreysen en Roy van den Berg zijn wel present.

Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland, die onderdeel waren van het gouden viertal in Tokio, zijn er niet bij. Büchli heeft de overstap gemaakt naar de weg, waar hij tegenwoordig koerst voor BEAT, en Hoogland kampte onlangs met corona, waardoor hij nog even niet in actie komt. “Ik ben mijn referentie kwijt”, zegt Lavreysen daarover tegen de NOS. “Normaal train ik altijd met Jeffrey. Als ik hem klop, weet ik dat ik er goed voorsta. Nu was dat even de vraag.”

Die vraag is inmiddels echter al beantwoord. Op de prestaties van Lavreysen lijken de veranderingen voorlopig nog niet al teveel invloed te hebben gehad. Afgelopen zaterdag won hij in Gent namelijk een individueel baantoernooi, waarbij hij drie jaar na dato ook nog eens zijn eigen baanrecord verbeterde.

René Wolff

Roy van den Berg is er naast Lavreysen ook gewoon weer bij, maar hij zal tijdens de kwalificatie nog niet rijden. Lavreysen zal de kwalificatie starten met twee andere renners naast zich, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon. Ook is er met René Wolff een nieuwe bondscoach. De Duitser is sinds 1 februari de opvolger van Hugo Haak, die de Nederlanders naar vele successen leidde in de afgelopen vijf jaar.

“We gaan een nieuw team opbouwen, het zal even zoeken zijn”, stelt Wolff. “De mannen hebben de laatste drie jaar in dezelfde formatie gereden. Donderdag zijn Ligtlee en Van Loon er voor het eerst bij. En we zullen ze er ook allebei inzetten. In de kwalificatie opent Ligtlee, gevolgd door Lavreysen en Van Loon. Een ronde later opent Van den Berg. En voor een eventuele finale gaan we kijken wat we doen.”

Pleidooi voor meer speling tussen sprints

Ondanks dat Wolff meent dat Lavreysen en Van den Berg tegen de fysieke grenzen aanlopen, ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. “Het zijn al echt topatleten, ook wat professioneel leven betreft. Maar de ruimte zit ‘m nog in de details en dan heb je het over zaken als voeding, lifestyle, methodieken.” Lavreysen zelf gaat kijken of er nog iets in het krachthonk gedaan kan worden. “De afgelopen twee jaar heb ik me zo goed mogelijk voorbereid op de Spelen. Nu kan ik kijken of ik nog wat sterker kan worden.”

Wolff noemt, tot slot, ook nog een ander opvallend aspect, waarmee de snelheid van de sprint omhoog gebracht zou kunnen worden. Hij gaat daarbij in op de finale van het olympische sprinttoernooi tussen Lavreysen en Hoogland. “De laatste heat ging een seconde langzamer dan normaal. Dus wij gingen in gesprek met de UCI. We vroegen ze: willen jullie dat ze nog harder gaan? Dat ze zich blijven ontwikkelen? Dan kun je niet drie ritten van dit monsterniveau plannen in een tijdsbestek van twee uur. Want dan heb ik als coach geen ruimte om mee te werken”, aldus Wolff, die pleit voor minstens drie of vier uur meer speling.

Vrouwenselectie

Van het vrouwensprintteam reizen Laurine van Riessen, Steffie van der Peet, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw af naar Schotland. Shanne Braspennincx, olympisch kampioen op de keirin, nam een lange rustperiode en zal pas bij het laatste Nations Cup-toernooi in juli weer meedoen. Deze vindt plaats in het Colombiaanse Cali. De tweede van de drie toernooien wordt in het Canadese Milton (12-15 mei) verreden.