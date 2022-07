Harrie Lavreysen lijdt zeldzame nederlaag op de sprint in Nations Cup Cali

Harrie Lavreysen is er niet in geslaagd het sprinttoernooi te winnen tijdens de Nations Cup in Cali. In de finale was de Trinidadaan Nicholas Paul in twee heats te sterk voor de wereldkampioen, die zich tevreden moest stellen met zilver. Jeffrey Hoogland pakte brons. Shanne Braspennincx reed op de Keirin voor vrouwen eveneens naar de bronzen medaille.

Voor Lavreysen en Hoogland was het sprinttoernooi een kans om zich te revancheren voor de Keirin, waarin ze allebei de finale niet haalden en vrede moesten nemen met de strijd om de plaatsen 7-12. Lavreysen en Hoogland reden de eerste en derde tijd in de kwalificatie over 200 meter en plaatsten zich daarmee meteen voor de achtste finales. Lavreysen stootte vervolgens ten koste van de Trinidadaan Kwesi Browne en de Fransman Melvin Landerneau door naar de halve finale, Hoogland deed dat via de Chinees Qi Liu en de Colombiaan Santiago Ramírez.

Lavreysen haalde daarna via de Colombiaan Cristian Ortega Fontalvo de finale. Een Nederlands onderonsje werd het niet, want Hoogland moest in twee heats zijn meerdere erkennen in de Trinidadaan Nicholas Paul. De sterke sprinter, die in 2019 het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start verbeterde naar 9,100 seconden, bleef vervolgens in de finale ook Lavreysen de baas. Paul won de eerste twee heats, waardoor er geen decider aan te pas hoefde te komen. In de strijd om brons was Hoogland te sterk voor Ortega Fontalvo.

Shanne Braspennincx

Shanne Braspennincx reed op de Keirin voor vrouwen naar de bronzen medaille. De olympisch kampioen van Tokio moest de Colombiaanse Martha Bayona Pineda en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews voor zich dulden in de uitslag. Laurine van Riessen reed in de finale naar de vijfde plaats. Steffie van der Peet won de finale om de plaatsen 7-12. De Nederlandse ploeg sloot daarmee de trip naar de Nations Cup in Colombia af met vier medailles; eerder was er ook al zilver voor de Nederlandse vrouwen op de teamsprint.