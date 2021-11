Harrie Lavreysen kijkt uit naar Champions League: “Ik heb er zin in”

Komend weekend gaat op het Spaanse eiland Mallorca de UCI Track Champions League van start. Een nieuwe, lucratieve baancompetitie is door de mondiale wielerbond geïnitieerd om jonge kijkers via spectaculaire televisie warm te maken voor het baanwielrennen. Olympisch kampioen Sprint Harrie Lavreysen is alvast enthousiast: “Ik heb er nog veel zin in”, vertelt hij na een lang seizoen met de Olympische Spelen, het EK en het WK aan het ANP.

“Het is een heel ander soort toernooi dan een WK”, stelt de wereldkampioen Sprint. “We rijden op een avond drie sprintritten en twee keer een Keirin. Op de Sprint begin je met ritten met drie renners van wie alleen de winnaar doorgaat. Ook in de halve finales start je met drie waarna er twee renners in de finale uitkomen. De kans is veel groter dat Jeffrey Hoogland en ik nu eens niet in de finale tegenover elkaar staan. Het zal niet zo voor de hand liggen als op een WK.” Daar streden beide baanrenners de laatste drie edities in een rechtstreeks duel in de finale om de regenboogtrui. Op de Spelen was dat ook het geval.

Nieuwe competitie

De Track Champions League is een nieuwe baancompetitie waarin de UCI de beste sprinters en duurspecialisten wil samenbrengen in een reeks van vijf wedstrijden. De nieuwe competitie telt vijf manches in vier landen, bestaande uit wedstrijden op de individuele Sprint, Keirin, Afvalkoers en Scratch. De renners beginnen op zaterdag 6 november op het Spaanse eiland Mallorca en eindigen op zaterdag 11 december in Tel Aviv te Israël.

Meer weten over de Champions League, het programma en wie er meedoen? Bekijk dan dit overzichtsbericht.