Harrie Lavreysen: “Ik merk wel dat ik iets zieks doe, maar het blijft onwerkelijk”

Harrie Lavreysen werd zondag voor de vierde keer op rij wereldkampioen op de sprint. In Saint-Quentin-en-Yvelines stond er geen maat op de 25-jarige Nederlander. “Het was echt een mooie dag”, zei hij tegen de NOS over de slotdag van het WK baanwielrennen.

“In de halve finales heb ik nog kunnen sparen”, aldus Lavreysen, die in deze ronde eenvoudig afrekende met de Fransman Sebastien Vigier. Daarna, in de finale, troefde hij ook de Australiër Matthew Richardson in twee heats af. Hij kreeg na afloop de vraag voorgelegd of hij beter is dan ooit. “Ik denk het wel. Ik merk wel dat ik iets zieks doe, maar het blijft onwerkelijk. Ik heb alles gecontroleerd, alles hoe ik het wilde en gewoon naar die regenboogtrui.”

De baan in Saint-Quentin-en-Yvelines, waar in 2024 het olympische baantoernooi plaatsvindt, beviel Lavreysen goed. “Het waren heel mooie wedstrijden op deze baan. Ik hou er echt van. In de laatste twee sprintwedstrijden klokten we echt heel snelle tijden”, zei hij in het flashinterview na afloop.