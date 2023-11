zaterdag 11 november 2023 om 08:27

Harrie Lavreysen en Roy Eefting aan het feest in vierde ronde Track Champions League

De vierde en voorlaatste avond van de UCI Track Champions League heeft voor twee Nederlandse successen gezorgd. Harrie Lavreysen won het sprinttoernooi bij de mannen na een duel met Matthew Richardson uit Australië, terwijl Roy Eefting verrassend de scratch won in de Britse hoofdstad.

Geen twee overwinningen voor Lavreysen vrijdagavond in het Lee Valley VeloPark. Op het onderdeel sprint was hij wel sneller dan Richardson, al moest die overwinning uit zijn tenen komen met een late jump voorbij de Australiër. Maar op het tweede onderdeel voor sprinters, de keirin, werd Lavreysen tweede. Daar ging de zege naar Kevin Quintero uit Colombia. Richardson werd er derde.

Door deze uitslagen heeft Lavreysen wel zijn leiding in het sprintklassement van de Track Champions League verstevigd. Hij leidt met 154 punten, dat zijn er 29 meer dan Richardson (125 punten). Zaterdagavond is de laatste ronde van de ‘TCL’ en kan Lavreysen de eindzege binnenslepen.

Roy Eefting

Bij de duuronderdelen was er ook verrassend Nederlands succes, want Roy Eefting snelde naar de winst op de scratch. Na 20 rondes was hij sneller dan de Canadees Dylan Bibic, die leidt in het klassement onder de duurrenners, en de Deen Tobias Hansen. Door zijn zege is Eefting in de stand opgeklommen naar de twaalfde plaats in het duurklassement.

Zoals genoemd is zaterdagavond de vijfde en laatste manche van de UCI Track Champions League van deze winter. In Londen krijgen de sprinters en duurrenners nog een kans om punten te scoren in de strijd om de eindzeges in de vier klassementen.