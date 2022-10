Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland slaan dubbelslag op WK-keirin

Harrie Lavreysen is voor de derde keer op een rij wereldkampioen geworden op de keirin. Tijdens de WK baanwielrennen in de Parijse voorstad Saint-Quentin-en-Yvelines werd het een Nederlandse dubbelslag. Achter Lavreysen greep Jeffrey Hoogland knap het zilver. Het brons was voor Kevin Quintero uit Colombia.

Na de verrassende nederlaag een etmaal eerder tegen Australië op de teamsprint, waren Lavreysen en Hoogland gebrand om iets recht te zetten op de keirin. Op het Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines, waar over anderhalf jaar tijdens Parijs 2024 om de olympische medailles wordt gestreden, wilden beide oranje spierbundels tonen dat ze nog altijd een klasse apart binnen de sprintwereld zijn.

In de finale, met zes renners, begon Lavreysen op de vijfde positie. Al vrij vroeg plaatste hij een aanval. Hoogland reed op dat moment in tweede positie en was de enige die kon volgen. Maar Hoogland kwam wel tekort op de streep.

Hoogland kwam bij het uitrijden hard ten val, maar kon nog wel te voet de piste verlaten.