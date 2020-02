Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in halve finales sprint zaterdag 29 februari 2020 om 22:00

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan zondag in Berlijn, op de slotdag van het WK baan, in de halve finales van de individuele sprint. Titelverdediger Lavreysen neemt het daarin op tegen de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang, Mateusz Rudyk is de tegenstander van Hoogland.

Lavreysen verdeelde samen met Hoogland de belangrijkste prijzen afgelopen seizoen. De sprinter uit Luyksgestel werd wereldkampioen in Pruszków en won drie wedstrijden om de Wereldbeker. Hoogland ging hem vooraf op de Europese Spelen en het EK. Met Sam Ligtlee en Matthijs Büchli gingen nog twee Nederlanders van start in het sprinttoernooi vandaag.

Ligtlee mocht het spits afbijten in de kwalificatie: een tijdrit over 200 meter met vliegende start, waarin de beste 28 renners zich plaatsten voor de heats. De kersverse wereldkampioen op de Kilometer klokte 9,704 en werd 25e. Büchli (9,575) zou de elfde tijd rijden, terwijl Lavreysen (9,253) en Hoogland (9,322) de uitslagentabel aanvoerden.

Voor Ligtlee viel vervolgens tegen Yudai Nitta het doek in de 1/16e finales. Voor Büchli waren de kwartfinales het eindstation: over twee wedstrijden was Mateusz Rudyk de betere. Lavreysen drong via Nathan Hart en Nitta, de beul van Ligtlee, tot naar de halve finale. Voor Hoogland ging die route via Sam Webster en Stefan Bötticher. Beide renners hadden nog geen decider nodig.

De halve finales van het sprinttoernooi staan zondag gepland vanaf 11.00 uur. De finales beginnen om 14.39 uur. Ook op de koppelkoers voor mannen (met Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip) en de Keirin voor vrouwen (met Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen) worden de medailles verdeeld.