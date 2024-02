woensdag 7 februari 2024 om 20:09

Harold Tejada is Piccolo en good old Sevilla te snel af in lastige etappe Tour Colombia

Harold Tejada heeft de tweede etappe van de Tour Colombia gewonnen. Na een lastige etappe van bijna 170 kilometer bleek de thuisrijder van Astana Qazaqstan de beste uit een kopgroep van acht, die was overgebleven uit een nog grotere vluchtersgroep die vooruit wist te blijven. Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) eindigde als tweede in de rituitslag, voor good old Óscar Sevilla (Medellín-EPM).

Na de sprintzege van Fernando Gaviria van gisteren, stond op de tweede dag van de Tour Colombia een serieuze heuvelrit van 168 kilometer op het programma. Onderweg lagen ruim 2.300 hoogtemeters, waarvan de meest beslissende onderdeel waren van de Alto Malterias Pinos (2,6 km aan 5,2%). De finish lag vier kilometer na de top van die klim.

In de vroege vlucht zaten onbekende namen als Efrén Santos, Esteban Villarreal, Javier Jamaica, Bernardo Suaza, Daniel Méndez en Freddy Ávila, maar door de hoogtemeters én waaiervorming verdween die voorsprong. Het peloton brak in stukken en een grote groep van ruim vijftien koplopers reed weg. Die groep pakte meer dan twee minuten voorsprong.

Sterke kopgroep rijdt weg

De achtervolging werd vooral geleid door Movistar, maar dat ging niet hard genoeg. De kopgroep liep namelijk uit naar 2.30 minuut met nog ruim 20 kilometer te gaan. Wie er vooraan mee waren? Onder meer Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Aaron Van der Beken (Bingoal WB), Óscar Sevilla (Medellín-EPM) en oud-prof Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

Bij de tussensprint aan de voet van de Alto Malterias Pinos sprintte de inmiddels 47-jarige Sevilla naar enkele bonificatieseconden. Vervolgens liet hij zich niet terugzakken, maar trok hij door met de 39-jarige Robinson Chalapud. In de achtergrond werd vooral naar elkaar gekeken, waardoor de twee koplopers konden wegrijden. Sevilla en Chalapud kwamen ook samen boven, maar een groepje achtervolgers wist toch aan te sluiten.

In de laatste drie (nagenoeg vlakke) kilometers richting finishplaats Santa Rosa de Viterbo lag de strijd helemaal open. Nog acht renners, waaronder Piccolo en Tejada, mochten dromen van ritwinst. Iedereen keek naar Piccolo, die alles bij elkaar hield en 200 meter voor de finish zijn sprint inzette. In zijn schaduw was Tejada echter meegeslopen. De Colombiaan bleek de slimste en won de sprint met flinke voorsprong.

