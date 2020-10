Harm Vanhoucke: “Ik vreesde dat ik veel tijd zou verliezen” vrijdag 9 oktober 2020 om 20:19

Harm Vanhoucke dreigde even het kind van de rekening te worden in de zevende etappe van de Giro d’Italia. In de waaierrit raakte de nummer vier eerst achterop toen het op de kant werd gezet, daarna kwam hij ook nog ten val. Uiteindelijk kwam hij toch in het peloton over de streep.

Dat hij veel schrik had voor de zevende etappe, vertelde Vanhoucke na afloop aan Sporza. “Maar we zijn er toch geraakt. Waaiers zijn niet mijn sterkste punt. Maar mijn ploeg heeft me supergoed omringd. Ik ben blij, want ik vreesde dat ik veel tijd zou verliezen. We zaten in het begin ook goed vooraan, maar het scheurde meteen.Daarna zat ik even achteraan in de tweede waaier en werd ik er ook daar afgeschoten. Ik ben heel blij dat mijn ploeg me heeft teruggebracht.”

Vervolgens was de jonge Lotto Soudal-renner, die de witte jongerentrui van roze trui João Almeida droeg, betrokken bij de val onder de inmiddels veelbesproken boog, die de laatste 45 kilometer inluidde. “Ik ben redelijk zwaar gevallen, maar ik denk dat ik alleen schaafwonden heb. Het was een redelijke klap, maar het valt al bij al goed mee. Het was een bewogen dag en mijn ploeg heeft me hier goed geholpen.”

Gelieve ze de volgende keer ook mee te nemen naar de koers. Dank u. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) October 9, 2020