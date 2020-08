‘Harm Vanhoucke blijft bij Lotto Soudal, Jelle Wallays vertrekt’ woensdag 19 augustus 2020 om 09:02

Klimmer Harm Vanhoucke (23) had een aantrekkelijk voorstel van BORA-hangrohe op zak, maar zal nu toch verlengen bij Lotto Soudal. Jelle Wallays is dicht bij een vertrek naar Cofidis.

Na een paar moeilijke jaren zet Harm Vanhoucke dit seizoen een stap voorwaarts. Zo werd hij tiende in het eindklassement van de Ronde van de Algarve, twaalfde in de Tour de l’Ain. De West-Vlaming had al even een voorstel van BORA-hansgrohe op zak, maar volgens Het Nieuwsblad zal hij toch verlengen bij Lotto Soudal.

Voor de andere renners die einde contract zijn bij Lotto Soudal, lopen de gesprekken moeizamer. Zo wachten onder meer Tosh Van Der Sande, Nikolas Maes, Sander Armée en Tomas Marczyński nog steeds op een concreet voorstel. Jelle Wallays staat zelfs bijzonder dicht bij een vertrek.

Jelle Wallays (31) vertelde ons begin dit jaar dat hij graag bij de Belgische WorldTour-ploeg zou blijven en snel op duidelijkheid hoopte, maar die is er nog steeds niet. Ondertussen staat Wallays dicht bij een transfer naar Cofidis, al is die voor alle duidelijkheid nog niet rond.