Harm Vanhoucke derde: “Misschien van de jongerentrui een doel maken” maandag 5 oktober 2020 om 17:59

Harm Vanhoucke eindigde knap als derde op de Etna. De renner van Lotto Soudal rukt dankzij zijn derde plaats op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. “Misschien kan ik van de jongerentrui een doel maken.”

Het sterke optreden van Vanhoucke is een mooie opsteker voor de jonge Vlaming, die zich in zijn eerste twee profjaren nog niet altijd even goed kon laten zien. “Ik heb veel kritiek gekregen”, zegt hij bij Sporza. “Maar ik ben ik mezelf blijven geloven. Ik ben echt superblij.”

“Ik had dit totaal niet verwacht, al voelde ik me de hele dag redelijk goed. Ik vond dat ze niet zo rap reden op de Etna en toen Castroviejo vertrok, ging niemand mee. Ik dacht dat iedereen op zijn limiet zat en wilde het proberen. Blijkbaar was ik redelijk goed vandaag, want de Spanjaard pakte niet veel over. Ik dacht dat hij met mij speelde, maar hij moest lossen.”

“Ik wist dat het er ooit zou uitkomen”

Daarna ging Vanhoucke alleen verder – en wist hij ook uit handen te blijven van de overige klassementsrenners. Een derde plek op de Etna. Het is voor Vanhoucke het hoogtepunt uit zijn nog jonge carrière. “Ik wist dat ik het kon en dat het er ooit wel zou uitkomen. Ik mocht me gewoon niet vergalopperen en ik mocht me niet kapot trainen.”

Nu wordt het klassement de grootste pijler van de Lotto Soudal-renner. “Dat klassement moet ik toch eens bekijken. Ik voel me redelijk goed en recupereer goed. Misschien kan ik van de jongerentrui een doel maken”, eindigt hij.