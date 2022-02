Hans van Kasteren: “Was op zoek naar mooiste pakket voor alle vier de renners”

Hans van Kasteren heeft zich, in gesprek met Het Laatste Nieuws, nogmaals uitgelaten over de situatie rond het Tormans-CX. De Nederlander vertelt ditmaal wat er de afgelopen weken is gebeurd, tussen welke ploegen hij en zijn renners moesten kiezen en waarom Alpecin-Fenix uiteindelijk de voorkeur genoot.

“Jan (Tormans, red.) is beginnen roepen: ‘Ik ga het zus en zo doen’”, begint Van Kasteren zijn verhaal. “De eerste week van januari heb ik hem gezegd dat hij beter de renners eerst van zijn nieuwe plannen op de hoogte zou brengen. Ik heb aan Joran Wyseure en Emiel Verstrynge gevraagd hoe zij het zagen. Ze wilden profwielrenner worden, crosser blijven en een goed wegprogramma rijden. Bij Intermarché was er enkel een goed wegprogramma voor Quinten Hermans.”

Van Kasteren hield echter ook rekening met de belangen van Wyseure, Verstrynge en Corné van Kessel. “Ik was op zoek naar het mooiste pakket, sportief en financieel, voor alle vier de renners. Veel mogelijkheden zijn er dan niet. Er was Jumbo-Visma, de ploeg van de broers Roodhooft en dan was er Lefevere.”

Lefevere en Jumbo-Visma

Laatstgenoemde werd vorige week zaterdag nog naar zijn voorstel gevraagd door Van Kasteren. “Dat heb ik nooit gekregen. Patrick Lefevere was twee maanden geleden al op de hoogte van de nieuwe plannen. Hij heeft ruim de tijd gehad om na te denken”, zegt de Nederlander, die er vanuit gaat dat Lefevere hoopte dat Wyseure en Verstrynge gemakkelijk in te lijven zouden zijn. “Dat heeft Lefevere onderschat. Het is echt niet zo dat iedereen zo maar bij Lefevere wil rijden”, klinkt het.

“Jumbo-Visma wilde graag Quinten Hermans, maar ze willen niet meer crossers in de ploeg”, aldus Van Kasteren, die laat weten dat hij zijn renners om verschillende redenen ook niet onder kon brengen bij Baloise-Trek Lions en Pauwels Sauzen–Bingoal. “Dan bleven de broers Roodhooft en Intermarché over. Want die willen ook graag verder in het veldrijden, ook zonder Jan Tormans.”

Deur open voor nieuwe crossploeg

Uiteindelijk werd er gekozen voor Alpecin-Fenix. “Voor Quinten Hermans vorige week donderdag met vakantie vertrok, heeft hij me laten weten dat de broers Roodhooft zijn voorkeur kregen. Donderdag ben ik met Joran Wyseure van Emiel Verstrynge naar de service course van Alpecin-Fenix in Herentals gereden. Ze waren onder de indruk, en ik ook. Dat is daar perfect georganiseerd. We hebben het wegprogramma overlopen, ook daarover waren ze enthousiast. Emiel heeft zijn contract zondag getekend, Joran maandag.”

Terwijl Wyseure en Verstrynge op 1 maart de overstap al maken, moeten de profs Quinten Hermans en Corné van Kessel nog wachten tot het einde van het jaar. “Hun contract loopt af op 31 december. En natuurlijk gaan zij ook naar Alpecin-Fenix. Daar gaan zij het wegprogramma rijden. De deur is open om met Quinten en Corné een nieuwe crossploeg op te starten, met een nieuwe sponsor. Dat kan een nieuw gezamenlijk project worden van de broers Roodhooft en mezelf.”